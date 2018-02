Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 15.00 07 febbraio 2018 - 15:00

Il celebre giornalista e animatore televisivo francese Yann Barthès sembra avere una passione irrefrenabile per il ministro svizzero dell'economia Johann Schneider-Ammann. Il compassato uomo di governo elvetico sta ormai diventando un "habitué" degli spassosi videomontaggi del popolare comunicatore. (TF1/RTS, swissinfo.ch)

Intitolata "Emmanuel Macron fa arrabbiare la SvizzeraLink esterno", la nuova opera del "regista" Barthès che ha come protagonista Schneider-Ammann, mette in scena un diverbio tra il ministro elvetico e il presidente francese Emmanuel Macron, nel quale l'inquilino dell'Eliseo taccia il governo svizzero di "cherry pick" nei negoziati con l'Unione europea.

Questa "attrazione fatale" della star televisiva francese per il ministro svizzero risale al famoso discorso di Schneider-Ammann, allora presidente della Confederazione, in occasione della Giornata nazionale del malato. Da allora, Yann Barthès non perde occasione per... "corteggiarlo".



