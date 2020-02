L'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili", che chiedeva in particolare di fissare una quota minima del 10% di alloggi a pigione moderata sul totale di nuove costruzioni in Svizzera, non sembra aver convinto l'elettorato elvetico il 9 febbraio 2020.

In Svizzera non saranno verosimilmente fissate quote minime di alloggi sottratti alla speculazione immobiliare nelle nuove costruzioni. La prima proiezione alla chiusura delle urne indica infatti che il popolo oggi ha chiaramente bocciato l'iniziativa "Più abitazioni a prezzi accessibili".

Il testo risulta respinto con il 58% di sì, contro il 42% di no, secondo la prima proiezione calcolata del gfs.bernLink esterno per conto della Società svizzera di radiotelevisione SSRLink esterno.

Il responso negativo nel voto odierno conferma quanto si era delineato nei sondaggi realizzati dall'istituto bernese. Benché alla metà di gennaio i sì fossero ancora in maggioranza – con il 51%, contro il 45% di no e il 4% di indecisi –, rispetto a un mese prima, il campo dei sostenitori si era decisamente assottigliato. Aveva perso 15 punti percentuali, esattamente lo stesso numero di punti percentuali guadagnati nello stesso periodo dagli oppositori.

Secondo gli specialisti del gfs.bern, questa evoluzione corrisponde al "tipico schema per le iniziative di sinistra: al di fuori del loro campo, perdono terreno a mano a mano che si forma l'opinione", vale a dire più si avvicina il momento del voto. E, solitamente, dalle urne escono sconfitte, come si profila essere il caso oggi.

Differenze regionali

Dal voto odierno potrebbero emergere delle "fratture" fra regioni linguistiche e fra città e campagna. Nel sondaggio, la Svizzera latina figurava in controtendenza, con un deciso sostegno all'iniziativa. Nella Svizzera italiana i sì all'iniziativa si collocavano al 62% e in quella francese al 55%, mentre nella regione tedescofona raggiungevano solo il 50%. Nelle zone urbane i sostenitori erano in chiara maggioranza, mentre nelle aree rurali erano in minoranza: il 58% nelle prime contro il nelle seconde 48%.



Divergenze di opinioni emergevano anche tra i sessi: le donne approvavano l'iniziativa con il 60% di sì, mentre gli uomini la rifiutavano: i sì "maschili" erano appena il 44%.



Cosa chiedeva l'iniziativa

Tramite una modifica dell'articolo costituzionaleLink esterno sulla promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà, l'iniziativa "Più abitazioni a prezzi accessibiliLink esterno", chiedva in particolare che:

Confederazione e Cantoni collaborino affinché a livello nazionale almeno il 10% delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di committenti di utilità pubblica.

Comuni e Cantoni siano autorizzati ad applicare un diritto di prelazione a proprio favore sui terreni idonei per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica.

Confederazione e aziende ad essa legate, quali per esempio le Ferrovie federali o La Posta, in caso di vendita di propri terreni diano la priorità ai Comuni e ai Cantoni.

I sussidi pubblici, ad esempio per risanamenti energetici, siano accordati solo a condizione che gli interventi sovvenzionati non comportino la perdita di abitazioni a pigione moderata.

Contro "l'ingordigia degli speculatori"

Lanciata nel 2015 con l'obiettivo di lottare contro la penuria di alloggi a pigione moderata, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, l'iniziativa era sostenuta dall'Associazione svizzera degli inquilini, dalla Federazione delle cooperative d'abitazione, dal Partito socialista, dai Verdi, dall'Unione sindacale svizzera e varie associazioni.

Secondo il comitato per l'iniziativaLink esterno, "l'ingordigia degli speculatori", che vogliono conseguire utili sempre più elevati, è la causa delle pigioni "troppo alte" in Svizzera, paese in cui gli inquilini costituiscono il 60% degli abitanti (e fino all'80% nelle grandi città) e dove gli affitti sono la voce di spesa più elevata nel bilancio medio delle economie domestiche.

I fautori ricordavano uno studioLink esterno pubblicato nel 2017 dall'Ufficio federale delle abitazioni, dal quale era emerso che gli affitti netti delle abitazioni di utilità pubblica sono più bassi di quelli di abitazioni analoghe in locazione convenzionale (a scopo di lucro). Nel 2014, la differenza in media era del 15,4% a livello nazionale e del 24% nelle grandi città. Per i sostenitori dell'iniziativa, si dovrebbe pertanto aumentare il numero di abitazioni di utilità pubblica, che attualmente costituiscono solo il 5% del parco immobiliare svizzero.

"Dannosa e controproducente"

Pur ritenendo lodevole l'obiettivo di aumentare gli alloggi a pigione moderata, il governo e la maggioranza del parlamento hanno giudicato sbagliata la via proposta per raggiungerlo e hanno quindi raccomandato al popolo di respingerla.

A parte i socialisti e i Verdi, tutti i principali partiti rappresentati alle Camere federali, insieme all'Unione svizzera delle arti e mestieri e ad organizzazioni padronali, di proprietari fondiari e di professionisti dell'immobiliare hanno costituito un comitato denominato "No all'iniziativa estrema sugli alloggiLink esterno", che l'ha definita "dannosa e controproducente".

Per gli avversari, la quota del 10% su scala nazionale è "assurda" e non risponde la domanda reale. Gli oppositori paventavano anche il pericolo di allontanare gli investitori dal settore immobiliare, ciò che rallenterebbe la costruzione di nuove case e aumenterebbe ulteriormente gli affitti. Infine, l'attuazione dell'iniziativa avrebbe comportato un grosso carico burocratico.

Verso un naufragio nelle urne

E dalla tendenza che si delinea ora, gli argomenti degli avversari sembrano aver convinto la maggioranza dei votanti.



