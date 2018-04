Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 aprile 2018 10.43 05 aprile 2018 - 10:43

Il numero di svizzeri all'estero alla fine del 2017 ammonta a 751'800 persone, divisi in quasi 200 paesi. Il 61% risiede nella zona UE/AELS e oltre uno su quattro (26,1%, 196'300 persone) vive in Francia o in uno dei suoi territori d'oltremare.

Tra i paesi europei seguono Germania (11,8%, 88'000 persone), Italia (6,6%, 49'600) e Gran Bretagna (4,6%, 35'000), indica la statistica degli svizzeri all'estero pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Tenendo conto anche di Austria e Liechtenstein, il 47% del totale vive nei paesi limitrofi alla Svizzera.

Al di fuori dell'Europa gli svizzeri all'estero vivono prevalentemente negli Stati Uniti (10,6%, 79'700 persone), Canada (5,3%, 39'700), Australia (3,3%, 24'900) e Israele (2,6%, 19'900). La quota in Asia si attesta attorno al 7%, rileva l'UST.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.