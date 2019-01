Gli svizzeri mischiano sempre più il lavoro e il privato, svolgono cioè compiti professionali nel loro tempo libero e viceversa. E lo fanno sempre più con lo smartphone. È quanto mostra uno studio della società di consulenza Deloitte, pubblicato oggi.

Il 68% di 1'000 persone intervistate in Svizzera (su oltre 54'000 interpellate in 35 paesi) dalla società svolge un'attività lavorativa nel tempo libero usando lo smartphone, il 29% lo fa spesso o addirittura molto spesso. Allo stesso tempo - emerge dall'indagine - l'84% utilizza il cellulare anche per scopi privati durante l'orario di lavoro.

Il sondaggio consente di distinguere quattro diversi comportamenti. La maggior parte delle persone attive professionalmente in Svizzera (62%) alterna i compiti professionali e il privato con i loro cellulari. Sono soprattutto gli uomini (58%) a farlo.

Un gruppo che raggiunge il 23% (per lo più donne) ammette di dedicare tempo di lavoro a questioni private, frequentando - per lo più occasionalmente ma per un terzo anche spesso o molto spesso - il proprio profilo sui social media o scambiando messaggi privati. Ma questo gruppo non rinuncia mai al tempo libero per per dedicarsi a compiti di lavoro.

Sul fronte opposto, solo il 6% usa il proprio smartphone per lavorare nel tempo libero ma non fa mai cose private durante l'orario di lavoro.

A mantenere una distinzione netta, come era un tempo, tra lavoro e tempo libero rimane soltanto un 10% delle persone. La maggior parte di questo gruppo è costituito da donne (61%) e si tratta di persone piuttosto anziane.

