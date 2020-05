A livello europeo (UE28 e Stati Aels), nel 2019 gli Svizzeri hanno registrato il carico di lavoro settimanale più elevato: 42 ore e 24 minuti, poco più degli Islandesi (42 ore e 6 minuti).

La Danimarca, la Francia e la Norvegia registrano invece la durata meno elevata (37 ore e 30 minuti), secondo una nota odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST). La media nell'UE28 si attestava a 39 ore e 12 minuti.

Tale calcolo tiene conto delle persone occupate a tempo pieno. Se invece si prende in considerazione l'insieme delle persone occupate, la Svizzera (35 ore e 36 minuti) si colloca tra i Paesi con le durate di lavoro settimanali effettive più basse del 2019.

Ciò si spiega, secondo l'UST, con l'alta percentuale di persone occupate a tempo parziale. La durata più elevata e quella più bassa sono state osservate rispettivamente in Grecia (40 ore e 18 minuti) e nei Paesi Bassi (31 ore e 36 minuti), per una media in seno all'UE28 di 36 ore e 18 minuti.

Mettendo a confronto il volume complessivo di ore di lavoro settimanali rispetto all'insieme della popolazione a partire dai 15 anni l'Islanda (30 ore e 12 minuti) e la Svizzera (23 ore e 12 minuti) si piazzano di nuovo ai vertici della classifica dei Paesi dell'UE28/AELS. Ciò dipende dall'elevata quota di persone che partecipano al mercato del lavoro elvetico.

Le durate meno elevate sono state registrate in Italia (16 ore e 24 minuti) e in Grecia (17 ore e 18 minuti). La media dell'UE si attestava a 19 ore e 48 minuti.

Per quanto attiene alla Svizzera, nel 2019 i dipendenti a tempo pieno del settore primario presentavano il carico di lavoro settimanale più elevato (durata effettiva di 47 ore e 28 minuti nel 2019). Seguono i rami "Attività finanziarie e assicurative" (41 ore e 55 minuti), "Attività professionali, scientifiche e tecniche" (41 ore e 46 minuti) e "Altre attività di servizi" (41 ore e 32 minuti). Nel 2019 sono stati contabilizzati 7,929 miliardi di ore di lavoro in ambito professionale.

