Svizzeri sempre meno religiosi: la quota dei cattolici-romani e degli evangelici-riformati si è attestata nel 2017 rispettivamente al 37% e al 25%, in flessione di rispettivamente 3 e 4 punti percentuali rispetto al 2010.

In aumento (+1 punto al 5%) sono i musulmani, stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Il 24% della popolazione non ha appartenenza religiosa e il rimanente ha altre confessioni.

Il 71% degli svizzeri si reca al massimo cinque volte all'anno in un luogo di culto per seguire una funzione religiosa. Dopo le persone senza confessione, quelle meno praticanti sono coloro che dichiarano di appartenere a una comunità derivante dall'Islam: il 46% ha detto di non aver mai partecipato a una funzione religiosa collettiva nel corso dei 12 mesi precedenti l'indagine.

Un terzo delle persone senza confessione dice di essere ateo e un quarto agnostico. Le donne pregano più degli uomini: il 35% di loro ha dichiarato di farlo tutti i giorni o quasi, contro il 20% degli uomini. Oltre una donna su due (56%) crede che alcune persone possiedano il dono della guarigione o della veggenza, mentre fra gli uomini la quota è del 42%.

Neuer Inhalt Horizontal Line