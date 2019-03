L'offerta radiotelevisiva in Svizzera continua a riscuotere il gradimento del pubblico, ma l'84% degli ascoltatori e dei telespettatori svizzerotedeschi considera le "fake news" un problema attuale o imminente.

Il 39% degli intervistati ritiene che nella Confederazione si tenti di manipolare elezioni e votazioni.

Lo studio, pubblicato oggi e intitolato "Utilizzo e valutazione dell'offerta pubblica e privata di servizi radiotelevisivi nel 2018", è stato realizzato dall'Istituto di scienze delle comunicazioni applicate (IaKOM) su incarico dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Le domande sulle fake news, poste solo agli intervistati di lingua tedesca, hanno evidenziato che il 55% delle persone considera il problema "attuale", il 29% pensa che lo sarà in futuro, mentre per il 16% non sussistono preoccupazioni di questo tipo. Il rapporto indica che la qualità dei media elettronici classici, ovvero radio e televisione, "costituisce un contrappeso alle notizie false dei media alternativi". Tuttavia, nota l'istituto di ricerca, finora le offerte alternative hanno provocato soltanto una diminuzione minima del pubblico radiotelevisivo.

Neuer Inhalt Horizontal Line