19 aprile 2018

KEYSTONE/AP KCNA via KNS

Il leader nordcoreano Kim Jong-un in un'immagine dello scorso 9 aprile.

Il leader del regime nordcoreano Kim Jong-un ha deciso di rimuovere dal tavolo dei negoziati con Washington uno dei principali ostacoli: non chiederà più agli Stati Uniti di ritirare le proprie truppe dalla Corea del Sud come condizione per la denuclearizzazione.

A riferirlo, come riporta il New York Times, il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

Se la svolta fosse confermata ufficialmente da Pyongyang, potrebbe aprire la strada ad un'accelerazione verso un accordo.

