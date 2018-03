Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 9.33 14 marzo 2018 - 09:33

Aumenta le remunerazione del CEO del gruppo orologiero Swatch, Nick Hayek: nel 2017 è infatti stata di 6,97 milioni di franchi rispetto ai 6,13 milioni dell'anno precedente. Lo indica il rapporto dell'impresa pubblicato oggi.

Il suo salario di base è stato di 1,56 milioni di franchi (1,50 ,ilioni nel 2016), al quale si sono aggiunti bonus per 3,12 milioni (2,81 milioni), come anche opzioni su azioni per 1,68 milioni (1,33 milioni), indica il rapporto.

La somma totale pagata da Swatch nel 2017 alla direzione generale nel suo insieme - composta di sette membri - ha raggiunto i 33,53 milioni di franchi contro i 32,58 milioni nel 2016.

I sei membri del consiglio di amministrazione hanno da parte loro percepito l'anno scorso 5,19 milioni di franchi (4,59 milioni nel 2016), di cui 4,38 milioni di franchi (3,87 milioni nel 2016) sono andati alla presidente dell'organo di sorveglianza Nayla Hayek, sorella del CEO del gruppo orologiero.

Leggera progressione della retribuzione - passata da 26,45 milioni nel 2016 a 26,57 milioni di franchi l'anno scorso - anche per gli altri membri della direzione.

