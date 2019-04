Il Tribunale amministrativo federale (TAF) dà ragione a Swatch in una vertenza che vedeva l'azienda orologiera opporsi a Apple.

Il gruppo di Bienne (BE) voleva proteggere il suo slogan "Tick different", mentre il gigante informatico americano lo considerava troppo vicino al suo "Think different" utilizzato alla fine degli anni '90.

In una decisione pubblicata oggi il TAF stabilisce che il motto di Apple, usato fra il 1997 e il 2002, non è così noto in Svizzera da permettere all'azienda americana di impedire un'espressione analog+a. Il ricorso presentato da Apple è quindi stato respinto.

