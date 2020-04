La compagnia aerea Swiss ha comunicato ai suoi 9'500 dipendenti che il lavoro ridotto potrebbe durare ancora a lungo. È quanto si legge in notizie pubblicate dai giornali Tamedia.

Il CEO del vettore, Thomas Klühr, in un video diretto ai dipendenti ha parlato di tempi difficili all'orizzonte. A partire da giugno, Swiss non sarà più in grado di completare la parte mancante dei salari dovuta al lavoro ridotto. Ad oggi è garantito lo stipendio pieno alla fine del mese.

La filiale del gruppo Lufthansa è in contatto con i partner sociali, ha dichiarato una portavoce all'agenzia economica AWP. Continuano anche i dialoghi con la Confederazione per aiuti di Stato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram