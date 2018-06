Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 giugno 2018

Cambiare prospettiva, abbandonare dogmi e pregiudizi, per osservare il mondo da un lato alternativo: si apre domani a Interlaken (BE) lo Swiss Economic Forum (SEF), una manifestazione che per due giorni riunirà esponenti del mondo dell'economia e della politica.

All'insegna del motto "Hello from the other side" - che ricorda peraltro lo struggente brano "Hello" pubblicato nel 2015 dalla cantante inglese Adele - i 1350 partecipanti si chineranno, un po' come viene fatto al Forum di Davos, sui grandi temi dell'attualità.

Il discorso d'apertura della 20esima edizione sarà tenuto dal presidente della Confederazione Alain Berset. La personalità più nota sarà però l'ex segretario di stato americano John Kerry. Altri grossi calibri sono il numero uno di ABB Ulrich Spiesshofer e il presidente del consiglio di amministrazione di Stadler Rail Peter Spuhler. Fra gli economisti più importanti figurano Lars Feld, Stuart Russell e Keyu Jin.

"Poiché l'opposto di ogni verità contiene anche un parte di verità, a Interlaken punteremo gli occhi sulle ambiguità, cercheremo gli equilibri, mostreremo non solo lo yin, ma anche lo yang", affermano gli organizzatori. Uno dei momenti centrali dell'evento sarà, come ogni anno, l'assegnazione di premi a giovani imprese.

