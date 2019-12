Il gruppo assicurativo Swiss Life ha terminato il suo piano di riacquisto azioni lanciato il 4 dicembre dello scorso anno.

La società zurighese si è appropriata di 2,21 milioni di titoli a un prezzo medio di 452,75 franchi, raggiungendo dunque il miliardo di franchi a cui mirava.

Le azioni riacquistate sono destinate alla distruzione, ricorda Swiss Life in un comunicato odierno. Come è il caso per la maggior parte di queste operazioni infatti, l'obiettivo è di ridurre il capitale.

