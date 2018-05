Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 15.42 01 maggio 2018 - 15:42

Il gruppo vodese di cliniche Swiss Medical Network (SMN), filiale del gruppo Aevis Victoria, ha un nuovo presidente della direzione: si tratta del ticinese Dino Cauzza.

Stando a una nota odierna Cauzza, classe 1972, è entrato a far parte di Swiss Medical Network nell'aprile 2017 in qualità di amministratore delegato della filiale ticinese GSMN Ticino SA, occupandosi della Clinica Sant'Anna di Sorengo e della Clinica Ars Medica di Gravesano. In precedenza egli ha lavorato per quasi 15 anni presso l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), dapprima come responsabile della revisione interna e in seguito in qualità di capo area finanze e controlling.

Cauzza dispone di una licenza in scienze economiche all'Università di San Gallo e di un diploma federale di esperto contabile. Fondatore della società di consulenza Alameda, esercita diversi mandati quale amministratore di società, principalmente in Ticino, che - secondo la nota - conserverà. Da inizio anno siede nell'organo di sorveglianza dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET). Egli è pure municipale di Cugnasco-Gerra.

