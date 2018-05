Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 19.29 07 maggio 2018 - 19:29

Swiss continua ad ammodernare la sua flotta: la filiale elvetica della compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato stasera l'acquisto di due nuovi Boeing 777-300ER.

L'investimento costerà oltre 600 milioni di franchi, scrive Swiss in una nota. L'operazione consentirà alla compagnia con sede a Zurigo di creare 300 nuovi impieghi.

I due apparecchi per i voli di lungo corso dovrebbero essere consegnati all'inizio del 2020. Swiss non ha precisato per quali collegamenti saranno utilizzati i due Boeing.

La filiale elvetica di Lufthansa ha già a sua disposizione dieci 777-300ER, apparecchi giudicati "molto affidabili" nel comunicato. Il resto della flotta è composto di 19 Airbus.

