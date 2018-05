Nicolas Righetti, secondo premio nella categoria "Internazionale", è stato a Minsk in occasione del giorno dell'indipendenza della Bielorussia (3 luglio).

Pablo Nadir Yanik Gianinazzi, terzo premio nella categoria "Ritratti", ha scattato un'immagine di Iftekar Hussain, un pachistano ferito da una bomba quando aveva 17 anni, che ha trovato rifugio in un centro per richiedenti l'asilo a Como.

Jonathan Liechti, secondo premio nella categoria "Ritratti", ha realizzato una serie di immagini di gente in fuga da Boko Haram in Nigeria.

Frank Nordmann, terzo premio nella categoria "Reportage svizzeri", ha seguito un'esercitazione di decontaminazione in un ospedale di Bienne, nel canton Berna.

Dom Smaz, terzo premio nella categoria "Vita quotidiana", ha immortalato dei senzatetto a Losanna che si preparano per una fredda notte di novembre.

Rolf Neeser, secondo premio nella categoria "Vita quotidiana", si è recato a casa di Walter e Silvia Frei. Sposata da 65 anni, la coppia, molto nota a Bienne, fabbrica i propri vestiti in casa e vive senza radio e televisione.

Ennio Leanza, terzo premio nella categoria "Attualità", era presente all'assemblea generale del Credit Suisse, interrotta per alcuni istanti a causa dell'entrata in scena di un'attivista di Greenpeace.

L'immagine di una donna affetta da un tumore al seno ha valso a Guillaume Perret il primo premio degli Swiss Press Photo 2018.

Il fotografoLink esterno del canton Neuchâtel ha vinto il primo premio nella categoria "Ritratti". Il suo scatto raffigura Daniela Mossenta, una donna di 67 anni colpita da un tumore al seno, che dopo l’operazione e una chemioterapia ha deciso di mostrare il suo corpo con l’unico messaggio che il cancro può essere sconfitto.

Il più importante riconoscimento svizzero per le fotografie giornalistiche viene attribuito ogni anno dalla Fondazione Reinhardt von GraffenriedLink esterno, che mercoledì sera a Berna ha tenuto la cerimonia di assegnazione degli Awards 2018.

Al laureato spetta un premio di 20'000 franchi, mentre ai vincitori nelle altre categorie sono assegnati 2'000 franchi ciascuno.

Tra gli altri fotografi premiatiLink esterno quest'anno ci sono Reto Oeschger nella categoria "Attualità", Nils Ackermann per i reportage di "Storie svizzere", Karin Hofer per la "Vita quotidiana", Simon Tanner nella sezione "Sport" e Alex Kühni per le immagini scattate all'estero.

Guillaume Perret e Daniela Mossenta durante la cerimonia di premiazione.

