Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2018 10.27 12 settembre 2018 - 10:27

Aumento di capitale in vista per la società immobiliare Swiss Prime Site (SPS). Immagine d'archivio.

Aumento di capitale in vista per Swiss Prime Site (SPS).

La più grande società immobiliare elvetica quotata in borsa punta a raccogliere circa 330 milioni di franchi, che serviranno a finanziare i vasti progetti di sviluppo nel settore degli stabili commerciali, per un valore di 2 miliardi di franchi.

Il consiglio di amministrazione ha deciso di emettere 4,7 milioni di azioni dal valore nominale di 15,30 franchi, spiega il gruppo con sede a Olten (SO) in un comunicato odierno. Gli azionisti avranno diritto di sottoscrivere i nuovi titoli al prezzo di 74 franchi. Il periodo per esercitare l'opzione si estenderà dal 18 al al 26 settembre.

La prospettiva di un annacquamento del capitale non ha comunque logicamente entusiasmato chi i titoli già li possiede: alla borsa di Zurigo nella prima ora di contrattazioni l'azione SPS perde circa l'1,5%, a fronte di un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale. Dall'inizio dell'anno il corso non è sensibilmente variato.

Fondata nel 1999 dalle casse pensioni di Credit Suisse e Siemens, nonché da Winterthur Vita (oggi Axa), SPS è una realtà importante sul mercato elvetico: a fine giugno il suo portafoglio immobiliare - costituito soprattutto da uffici e superfici di vendita - ammontava a 11 miliardi di franchi. La società quotata dal 2000 ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 152 milioni di franchi (+12% su base annua).

La punta di diamante del gruppo è il grande magazzino di lusso "Jelmoli - The House of Brands" a Zurigo, con una superficie di vendita di 23'800 metri quadrati. La società ha una forte presenza nella Svizzera tedesca (76% del portafoglio immobiliare) e in particolare nella città di Zurigo (42%). Altra regione importante è Ginevra (23%), mentre in Ticino la quota non supera l'1%.

