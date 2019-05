Swiss Re registra un utile in calo nel primo trimestre

Il riassicuratore Swiss Re ha registrato nel primo trimestre un utile netto in calo del 6,1% su base annua a 429 milioni di dollari, nonostante una progressione del 5,5% a 8,78 miliardi dei premi incassati.

A pesare sul risultato sono stati gli innumerevoli danni provocati da catastrofi naturali e di origine umana. Ha comunicato oggi Swiss Re.

L'inizio dell'anno non è stato clemente, a cominciare dalle inondazioni in Australia, negli Stati Uniti come anche l'uragano Eberhard nell'Europa occidentale e centrale. Ma anche l'incidente aereo della Ethiopian Airlines e il successivo divieto di volo del Boeing 737 MAX.

