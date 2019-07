Swiss Re ha registrato premi netti in aumento del 7,9% a 18,2 miliardi di dollari (18,02 miliardi di franchi), per un utile netto di 953 milioni

Swiss Re ha annunciato oggi un utile netto in leggero calo nel primo semestre 2019 rispetto a un anno fa ma ampiamente superiore alle previsioni.

Il numero due mondiale della riassicurazione ha registrato premi netti in aumento del 7,9% a 18,2 miliardi di dollari (18,02 miliardi di franchi), per un utile netto di 953 milioni.

Il risultato è certo inferiore (-5%) al miliardo di dollari registrato nel primo semestre 2018 ma è nettamente superiore alle previsioni medie di 594 milioni degli analisti contattati da AWP. Esso si spiega sia con le attività stesse di riassicurazione, sia con il prodotto degli investimenti, spiega oggi il gruppo in una nota.

La divisione principale Property and Casuality (P&C), quella dei danni, ha generato un utile di 771 milioni di dollari. La sua combined ratio - ossia il rapporto tra i costi dei sinistri e altre spese rispetto ai premi - è migliorata di 7,6 punti al 100,5%. Anche tale risultato è migliore del previsto ma, essendo superiore al 100%, indica un'attività di riassicurazione tecnicamente in perdita.

Ciò è dovuto in particolare agli annunci tardivi dei danni, nel primo trimestre, in seguito al tifone Jebi che ha colpito il Giappone l'anno scorso. Anche diverse catastrofi naturali, quali le inondazioni, i danni imputabili alla grandine e alle tempeste in Australia nonché quelli di origine umana (incidenti in comprensori energetici o petrolchimici) hanno influito sulle cifre.

Inoltre, gli schianti dei Boeing 737 Max in Etiopia e in Indonesia e il successivo "grounding" di questi aerei hanno generato costi per 130 milioni di dollari. Ma la divisione P&C è "sulla buona strada per ottenere una combined ratio del 98% nell'esercizio 2019", precisa Swiss Re.

Dal canto suo, l'attività Corporate Solutions (affari con le imprese), in piena trasformazione, ha subito una perdita di 403 milioni di dollari. Ma gli aumenti degli importi dei premi "nonché le misure di riorientamento adottate" dovrebbero permettere di raddrizzare la rotta e la divisione dovrebbe ridiventare tecnicamente redditizia nel 2021, con una combined ratio prevista del 98%.

Il comparto Life and Health (vita e salute) ha realizzato un utile in crescita del 15,3% a 459 milioni di dollari. Grazie al sostegno del gruppo, si legge nella nota, Life&Health ha beneficiato di un'evoluzione favorevole della mortalità sul continente americano e di un rendimento finanziario molto solido.

La filiale britannica di assicurazione vita ReAssure ha visto rinviato il suo ingresso alla Borsa di Londra (IPO), ma il gruppo mantiene il suo progetto di "ridurre la sua partecipazione allo scopo di riuscire un deconsolidamento di ReAssure". Ha del resto venduto il 10% delle sue quote nel primo semestre a MS&AD Insurance, che hanno generato un apporto di fondi di 460 milioni di dollari.

