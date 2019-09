Sì a promozioni temporanee, no a un abbassamento delle tariffe per internet, telefonia fissa e televisione: è questa la posizione di Swisscom sul mercato delle telecomunicazioni, dopo la recente offensiva proposta dal concorrente Salt.

Le offerte "sono dal nostro punto di vista promozioni temporanee promosse in un mercato saturo", afferma il responsabile delle finanze di Swisscom, Mario Rossi, in un'intervista all'agenzia finanziaria Awp. "Questo lo si vede in tutta Europa: non vuole però dire che i prezzi di listino scendano a quei livelli".

"Non abbiamo alcun piano di abbassare le tariffe", insiste il manager. Di tanto in tanto occorre fare una promozione per stimolare la crescita dei clienti: ma sulla base di prezzi bassi nessun operatore con infrastruttura può guadagnare a lungo termine.

Neuer Inhalt Horizontal Line