Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 7.40 02 maggio 2018 - 07:40

Swisscom ha registrato un utile netto e un fatturato in leggera crescita nel primo trimestre (foto d'archivio)

Swisscom ha registrato nel primo trimestre di quest'anno un utile netto in aumento dell'1,6% su base annua a 379 milioni di franchi. Il giro d'affari dell'operatore di telecomunicazione è progredito dell'1,9% a 2,89 miliardi di franchi.

La performance soddisfa il CEO Ursr Schaeppi: "Abbiamo realizzato un solido risultato nel primo trimestre. In un contesto che resta difficile, il nostro settore è fortemente sollecitato. Le attese dei nostri clienti crescono come il volume dei dati che transitano attraverso la rete", ha indicato Schaeppi citato in un comunicato odierno.

"Il bisogno di investimenti rimane elevata", ha aggiunto. L'utile operativo EBITDA è calato dell'1,4% a 1,06 miliardi di franchi.

