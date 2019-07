Foto, video e altri dati del servizio di archiviazione online di Swisscom MyCloud sono stati cancellati per errore in modo irreversibile.

Foto, video e altri dati del servizio di archiviazione online di Swisscom MyCloud sono stati cancellati per errore in modo irreversibile. L'incidente si è verificato circa due settimane fa e ha interessato diverse centinaia di clienti.

La notizia, riportata dall'edizione odierna dei giornali del gruppo Tamedia, è stata confermata all'agenzia finanziaria AWP dalla stessa Swisscom, la quale ha comunque precisato che la stragrande maggioranza degli interessati ha perso una "piccolissima percentuale", al massimo il 5% dei dati.

Swisscom ha commesso errori nel lavoro di ottimizzazione della memoria. I file degli account MyCloud sono stati spostati accidentalmente nell'area del sistema di archiviazione per la cancellazione finale, scrive l'operatore. Nonostante l'intenso lavoro, il ripristino dei file è stato possibile solo in parte.

I clienti interessati dalla perdita di dati sono stati contattati e informati "direttamente e personalmente". Sono inoltre state adottate misure per garantire che un simile incidente non si ripeta in futuro. Secondo quanto riportato dai giornali Tamedia, Swisscom ha offerto agli utenti una compensazione finanziaria.

