Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 11.40 24 luglio 2018 - 11:40

Utile netto in crescita per Syngenta (foto rappresentativa d'archivio)

Utile netto in forte aumento per Syngenta nel primo semestre: il gruppo agrochimico basilese rilevato l'anno scorso dal colosso statale cinese ChemChina ha guadagnato 1,2 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di franchi), il 32% in più della prima parte del 2017.

Il fatturato è salito del 5% a 7,2 miliardi, ha indicato stamane la società. La progressione si attesta al 2% al netto degli influssi valutari. Il risultato operativo Ebit è aumentato dell'1% a 1,7 miliardi, con il corrispondente margine al 23,4%, in flessione di 0,8 punti.

Stando ai vertici dell'azienda la debole crescita dei ricavi si spiega con le cessioni effettuate nel quadro dell'acquisizione da parte di ChemChina, che da parte sua - secondo informazioni di stampa - dovrebbe presto fondersi con un altra impresa cinese controllata dallo stato, Sinochem. Le dismissioni hanno peraltro avuto un effetto positivo sull'utile netto del gruppo renano.

Syngenta fa sapere che tutte le regioni hanno ritrovato il cammino della crescita: questo vale in particolare anche per il Brasile, dove da diversi anni le vendite erano in calo. L'intero Sudamerica mostra un aumento dei proventi del 12%, l'aera Europa, Africa e Medio Oriente del 7%, il Nordamerica del 4% e l'Asia dell'8%, con un punta del +16% in Cina.

Syngenta produce sementi e prodotti chimici per l'agricoltura. Dà lavoro a 28'000 persone in oltre 90 paesi. ChemChina aveva annunciato a inizio 2016 il rilevamento di Syngenta per 43 miliardi di dollari, un'operazione portata a termine l'anno scorso. Si è trattato della più grande acquisizione mai realizzata da un gruppo cinese all'estero. In Svizzera la transazione ha dato il via a un dibattito riguardo all'opportunità che il know how strategico finisca in mani straniere.

