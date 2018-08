Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 agosto 2018 14.24

Capolinea: fossato del castello di Pfäffikon (SZ). Ieri alle 22 un automobilista 25enne ha finito la sua corsa in acqua. Non ha riportato ferite, ma ha dovuto sottoporsi a esami del sangue e delle urine per determinare se fosse sotto l'influsso di droghe o alcol.

Il giovane è riuscito a salire da solo sul tetto dell'auto, dal quale è poi stato trascinato a terra con un salvagente da un'altra persona, informa un comunicato odierno della polizia cantonale. A causa di una fuoriuscita di liquidi dal veicolo i vigili del fuoco hanno dovuto creare una barriera di contenimento.

