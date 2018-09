Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

04 settembre 2018 - 10:14

Due ragazzini sono stati tratti in salvo ieri sera nel canton Svitto dopo che l'automobile su cui si trovavano, appena parcheggiata dal padre, si era messa in movimento ed era finita in un lago.

Il fatto è successo a Seewen, vicino al capoluogo Svitto, riferisce oggi in una nota la polizia cantonale. Un guidatore 36enne ha parcheggiato l'auto lungo la strada che costeggia il Lauerzersee ed è uscito dal veicolo insieme al figlio maggiore, 15enne, mentre all'interno sono rimasti gli altri due figli di 11 e 13 anni. Poco dopo l'auto ha cominciato a muoversi ed è finita nel lago.

Il padre e il figlio maggiore si sono immediatamente tuffati e sono riusciti ad estrarre i due malcapitati dalla vettura che stava affondando, per poi portarli a riva. In ambulanza sono stati successivamente ricoverati in ospedale per un controllo. Nessuno ha riportato ferite.

Per impedire l'espandersi dell'olio uscito dal veicolo sono intervenuti i pompieri di Lauerz e Svitto. Sommozzatori della polizia cantonale hanno trovato l'auto a cinque metri di profondità e hanno disposto i cavi per consentirne il recupero con una gru.

