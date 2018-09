Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 11.08 09 settembre 2018 - 11:08

Singolare incidente ieri pomeriggio a Svitto: il portellone laterale del rimorchio di un venditore ambulante si è conficcato nel parabrezza di un pullman. Otto persone sono rimaste ferite.

Per motivi ancora ignoti il portellone si è aperto durante il viaggio, urtando un pullman proveniente in senso inverso. Nello scontro il manufatto si è staccato ed è rimasto infisso nel parabrezza, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi.

Otto persone, tra cui l'autista 52enne del pullman, hanno riportato lievi ferite e sono state condotte in ospedale con ambulanze ed elicotteri per dei controlli. Il 51enne alla guida della vettura con il rimorchio è rimasto illeso.

