30 aprile 2018 20.08

T-Mobile e Sprint raggiungono un accordo per convolare a nozze. Un matrimonio da 26,5 miliardi di dollari dal quale nasce un colosso delle telecomunicazioni, il terzo sul mercato americano.

Ma sull'intesa pesa l'incognita delle autorità: i timori di una possibile bocciatura da parte dell'antitrust statunitense affondando i titoli Sprint in Borsa, dove arrivano a perdere il 15%. Pesante anche T-Mobile che arretra di quasi il 6%.

Da molto tempo T-Mobile e Sprint valutano un'unione. Quattro anni fa avevano raggiunto un'intesa ma il loro tentativo era tramontato di fronte all'opposizione dell'amministrazione Obama, secondo la quale l'accordo si sarebbe tradotto in una minore scelta per i consumatori e in un aumento dei prezzi. Da allora le voci su possibili nozze si sono rincorse e balzate alle cronache periodicamente.

Nelle ultime ore è arrivato il nuovo annuncio: T-Mobile e Sprint ci riprovano e si sottopongono stavolta all'esame dell'amministrazione Trump. La strada per ottenere il via libera all'unione è però anche questa volta in salita, con gli analisti che prevedono solo il 40% di chance di approvazione della loro fusione. Se l'operazione andrà in porto il numero uno di Sprint, Marcelo Claure, riceverà 78 milioni di dollari, una cifra elevata che conferma le difficoltà dell'ottenere il via libera.

Dalle nozze nasce il terzo operatore di telefonia mobile americano, un colosso con 100 milioni di abbonati, controllato per il 42% da Deutsche Telekom e per il 27% da Softbank. Un colosso in grado di competere con At&t e Verizon e soprattutto - ed è questo il punto su cui le due società puntano a far leva di fronte all'amministrazione Trump - in grado di realizzare una rete 5G decisamente migliore di quanto potrebbero fare singolarmente. La tecnologia 5G è ritenuta centrale dall'amministrazione in termini di sicurezza nazionale. La società che nascerà dalla fusione si chiamerà T-Mobile e sarà guidata dall'amministratore delegato di T-Mobile, John Legere.

Proprio Legere, insieme a Claure, sarà a Washington nei prossimi giorni per presentare la fusione nei dettagli nella speranza di facilitarne l'approvazione. Per l'amministrazione Trump si tratta di un altro importante test, che si affianca alla battaglia in corso in tribunale contro l'acquisizione di Time Warner da parte di At&t. Uno scontro duro con al centro la Cnn, la 'nemica' del presidente americano Donald Trump. L'industria tecnologica segue con attenzione gli sviluppi della battaglia che potrebbe ridisegnare il panorama dell'intrattenimento televisivo e digitale, in cui Amazon, Apple e Netflix giocano un ruolo di primo piano per i contenuti originali.

L'attenzione su Cupertino è alta in queste ore, in attesa dei risultati trimestrali che saranno comunicati martedì, e nell'ambito dei quali Apple potrebbe annunciare la distribuzione di ulteriori 100 miliardi di dollari agli azionisti. Una mossa che li rassicurerebbe a fronte dei crescenti timori sul rallentamento globale delle vendite di smartphone e del mancato completo successo dell'iPhone X.

