Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 14.34 13 settembre 2018 - 14:34

È lecito aumentare il supplemento di sicurezza versato dai gestori delle centrali nucleari in vista della loro disattivazione. È quanto ritiene il Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha respinto un ricorso presentato da quattro gestori.

La sentenza, pubblicata oggi, può essere impugnata davanti al Tribunale federale (TF). Secondo il TAF, esiste una base legale sufficiente per aumentare del 30% il supplemento, come deciso dal Consiglio federale nel 2014, con effetto dal 2015. La legge sull'energia nucleare prevede l'esistenza di due fondi, alimentati dai gestori e destinati al finanziamento della disattivazione, dello smantellamento degli impianti e dello smaltimento delle scorie radioattive.

La legge attribuisce al governo la facoltà di fissare le modalità e il finanziamento di entrambi, rilevano i giudici sangallesi, precisando che l'esecutivo non ha oltrepassato le sue competenze ritoccando verso l'alto i contributi dei gestori. Per il TAF, il supplemento di sicurezza rispetta inoltre il principio di proporzionalità: consente di ridurre i rischi di responsabilità della Confederazione se i mezzi destinati allo spegnimento e al risanamento delle centrali nucleari non dovessero bastare. Il ricorso contro l'aumento, considerato illecito, per il periodo 2015-2016, era stato depositato da Axpo Power, BKW Energie, la centrale di Leibstadt e il deposito di Würenlingen.

