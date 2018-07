Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2018 21.26 31 luglio 2018 - 21:26

Una richiesta di assistenza fiscale depositata dalla Francia è stata respinta dal Tribunale amministrativo federale (TAF).

Nella sentenza, i giudici sangallesi ritengono che Parigi non abbia precisato in quale modo i contribuenti messi nel mirino avrebbero violato i propri obblighi.

La domanda, avanzata l'11 maggio 2016, concerneva una lista di diverse migliaia di numeri di conti bancari. La Francia presumeva che questi clienti di UBS avessero il proprio domicilio fiscale nell'Esagono. Le informazioni richieste avrebbero permesso di stabilire nomi e date di nascita di queste persone, così come i saldi dei vari conti.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha accolto la richiesta lo scorso 9 febbraio, decisione nei confronti della quale la banca elvetica e le persone fisiche interessate hanno inoltrato ricorso al TAF. Istanza che ha dato loro ragione con la sentenza pubblicata oggi in serata.

Basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (TF), il TAF ha ritenuto che la domanda di Parigi andasse bocciata perché non specifica le ragioni che diano adito a pensare a un mancato rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti toccati dalla vicenda. Il semplice fatto di possedere un conto bancario in Svizzera non giustifica tale supposizione, mettono in risalto i giudici.

