Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 11.23 30 luglio 2018 - 11:23

In un attacco nei confronti di turisti avvenuto ieri in Tagikistan sono morte quattro persone, fra le quali una di nazionalità svizzera.

Le altre vittime sono due americani e un olandese, ha comunicato oggi il locale Ministero degli esteri. Altri due turisti sono rimasti feriti.

I turisti, che viaggiavano in bici, sono stati travolti da un'auto. "Stiamo vagliando tutte le piste", ha indicato all'agenzia afp il ministro dell'interno Ramazon Hamro Rahimzoda, precisando che gli assalitori "avevano coltelli e armi da fuoco". Un sospetto è stato arrestato mentre due sono rimasti uccisi in un'operazione di polizia. Altri tre si trovano ancora in fuga, ha spiegato Rahimzoda.

L'attacco è avvenuto nella regione di Danghara, circa 150 chilometri a sud della capitale Dušanbe, dove il gruppo di sette ciclisti è stato travolto. Un turista francese è uscito indenne dall'episodio.

Neuer Inhalt Horizontal Line