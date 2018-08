Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 14.38 13 agosto 2018 - 14:38

Un elicottero di fabbricazione russa Mil Mi8 è precipitato in Tagikistan con 18 persone a bordo nei pressi del ghiacciaio di Fortambek. In un primo momento sembrava che non si fossero registrate vittime invece cinque persone sono decedute nell'incidente.

Il Comitato per le emergenze tagiko all'agenzia di informazione russa Ria Novosti, ha indicato che cinque persone - tre alpinisti russi e due tagiki, membri dell'equipaggio - sono morte.

Tutte le altre persone a bordo sono state invece poste in salvo dai soccorritori.

