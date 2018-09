Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 settembre 2018 17.32 10 settembre 2018 - 17:32

Il preavviso di sciopero è sospeso fino alla data limite per la conclusione delle trattative (foto d'archivio).

Riunite in assemblea generale le redazioni romande di Tamedia hanno deciso oggi di sospendere il preavviso di sciopero.

Una delegazione dei dipendenti è stata designata per avviare negoziati con la direzione di Tamedia, sotto l'egida dell'Ufficio di conciliazione del cantone di Vaud.

Una settantina di membri delle redazioni ha accettato a grande maggioranza la sospensione fino alla data limite per la conclusione delle trattative che deve essere fissata di comune accordo con la direzione, hanno comunicato i sindacati impressum e syndicom. "Si è pensato a cinque settimane di negoziati. Ciò sembra ragionevole per poter portare a termine un piano sociale adeguato", ha detto all'agenzia Keystone-ATS Karim Di Matteo, presidente della Società dei collaboratori di 24 Heures.

I negoziati riguarderanno in primo luogo il piano sociale dei dipendenti licenziati in seguito alla chiusura del quotidiano romando "Le Matin". L'assemblea generale attende ancora da Tamedia una sospensione dei licenziamenti per motivi economici durante tutta la durata dei negoziati di cui l'Ufficio di conciliazione fisserà il calendario e le severe regole.

Neuer Inhalt Horizontal Line