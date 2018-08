Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 8.45 13 agosto 2018 - 08:45

Si allungano i tempi della prevista acquisizione di Goldbach - società zurighese che vende spazi pubblicitari - da parte di Tamedia.

Le verifiche approfondite della Commissione della concorrenza (Comco) costringono il gruppo editoriale zurighese a far slittare sino a fine ottobre il termine per la sua offerta pubblica di acquisto (opa). La commissione delle opa ha autorizzato lo spostamento dei termini per l'operazione al 31 ottobre, informa Tamedia in un comunicato odierno. Lanciata in dicembre, l'offerta è praticamente andata in porto già a metà aprile, essendo stata accolta dal 97% degli azionisti.

Tamedia (colosso con ricavi operativi di 974 milioni di franchi l'anno scorso) aveva offerto 35,50 franchi per azione, per un prezzo complessivo di 216 milioni. L'obiettivo era poi di compensare gli azionisti rimanenti e di togliere Goldbach - che nel 2017 ha conseguito un fatturato di 512 milioni - dalla borsa. La Comco ha però deciso di vederci più chiaro. Secondo i funzionari bernesi vi sono indizi di distorsione del mercato: la concentrazione potrebbe creare o rafforzare una posizione dominante, perché insieme le due aziende prevedono in futuro di proporre offerte a 360 gradi in numerosi settori, tra cui televisione, radio, affissioni pubblicitarie e media online e cartacei in tutte le regioni linguistiche. Da qui l'esigenza - secondo la Comco - di procedere a un'esame approfondito.

Neuer Inhalt Horizontal Line