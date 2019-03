Tamedia consegue utili brillanti per un'azienda mediatica, ma invece di utilizzare un'infima parte degli utili per garantire un degno piano sociale ai dipendenti licenziati preferisce distribuire generosi dividenti agli azionisti.

Lo denunciano l'associazione dei giornalisti Impressum e il sindacato dei media Syndicom.

"Ogni mese di stipendio supplementare per le 41 persone licenziate presso Le Matin e le 14 della redazione di Annabelle rappresenterebbero solo circa lo 0,3% dell'utile", sostiene Impressum in un comunicato. L'organizzazione dice di non capire perché l'editore preferisca spendere decine di migliaia di franchi in avvocati e tribunali arbitrali invece di far confluire il denaro verso i redattori licenziati, spesso reporter di lunga data che hanno contribuito negli anni agli utili di Tamedia e che oggi si trovano in una situazione finanziaria precaria.

Per Impressum alla luce dei risultati presentati oggi - 130 milioni di franchi di utile - il gruppo deve accettare la richiesta delle redazioni di uno stop ai licenziamenti per almeno due anni. Tamedia dovrebbe inoltre investire maggiormente nel giornalismo, preservando l'identità di titoli quali Tribune de Genève, Bund e Berner Zeitung.

