I Verdi di Zurigo hanno nominato la modella internazionale Tamy Glauser alla corsa per il Consiglio nazionale. Potrebbe essere la prima donna dichiaratamente lesbica a sedere alla camera del popolo: "piuttosto triste", dice lei.

L'assemblea dei membri del partito ecologista ha inserito ieri sera la 34enne al decimo posto sulla lista per il Consiglio nazionale. La sua elezione non può considerarsi scontata, tenuto conto che nel 2015 i Verdi hanno mandato a Berna tre consiglieri nazionali.

"Spero che grazie a me i Verdi possano portare in lista ancora più diversità", ha detto nel suo discorso di presentazione. In un'ampia intervista pubblicata oggi dal Blick, Glauser ha poi precisato il suo pensiero. "I diritti di LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer) sono effettivamente molto importanti per me", spiega.

"Sarei la prima lesbica dichiarata e questo con una quota di donne al Nazionale attualmente del 32%", osserva. "Lo trovo piuttosto triste, poiché sono abbastanza sicura che vi sono altre parlamentari lesbiche, che però non lo ammettono. Nell'epoca attuale trovo che sia un gran peccato".

