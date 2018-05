Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le autorità giudiziarie francesi hanno respinto venerdì scorso una domanda di scarcerazione depositata da Tariq Ramadan, in detenzione da tre mesi nel carcere di Fresnes, a sud di Parigi. L'islamologo svizzero-egiziano è accusato di violenza carnale.

L'avvocato di Ramadan, confermando all'AFP il rigetto della scarcerazione, ha annunciato il ricorso in appello. Le autorità giudiziarie non hanno tenuto minimamente conto degli elementi a suo favore, ha sostenuto il legale che ha anche evocato le "menzogne delle accusatrici" e le "incoerenze delle loro testimonianze".

Tariq Ramadan è nato a Ginevra nel 1962. Suo nonno era Hasan al-Banna (1906-1949), che nel 1928 aveva fondato in Egitto il movimento dei Fratelli musulmani. Il 20 ottobre 2017 si era appreso di una denuncia a suo carico per "stupro, aggressione sessuale, violenze e minacce di morte" presentata in Francia dalla scrittrice franco-tunisina Henda Ayari, 40enne ex salafista divenuta militante femminista e laica.

Nel frattempo le denunce per violenza carnale sono salite a tre in Francia e una denuncia per aggressione sessuale è stata presentata anche negli Stati Uniti. Un mese fa una denuncia penale per violenza carnale è stata depositata anche a Ginevra da parte di una donna svizzera convertita all'islam.

