Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 13.27 01 novembre 2018 - 13:27

La Banca d'Inghilterra ha lasciato invariati i tassi d'interesse allo 0,75% con voto unanime.

La decisione è in linea con le attese del mercato. Nel comunicato la Banca centrale britannica ha sottolineato nuovamente le incertezze legate alla Brexit spiegando che "la risposta della politica monetaria alla Brexit, non sarà automatica" e che l'esatto impatto della Brexit "non può essere determinato in anticipo".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano