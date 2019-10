I tassi negativi sono inefficaci e hanno conseguenze deleterie: lo afferma Yves Mirabaud, numero uno del gruppo bancario ginevrino Mirabaud e presidente della Fondazione Ginevra Piazza Finanziaria (FGPF), l'organizzazione locale del ramo.

Nonostante gli interessi sotto zero, la Banca nazionale svizzera (BNS) deve sempre intervenire sul mercato e il suo bilancio continua a gonfiarsi, ha affermato Mirabaud in una conferenza stampa. Lo strumento di politica monetaria in questione genera a suo avviso "effetti perversi": in particolare gli investitori si assumono sempre più rischi, aumentando la quota dell'immobiliare nei loro portafogli. Secondo la FGPF la BNS deve assolutamente rinunciare il più presto possibile ai tassi negativi, visti come una misura controproducente.

Riguardo alla situazione della piazza ginevrina, Mirabaud ha insistito sull'importanza delle intese bilaterali con l'Ue. La FGPF continua a sostenere l'accordo quadro istituzionale: a questo proposito dopo le elezioni del 20 ottobre è atteso un segnale forte da parte del Consiglio federale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019