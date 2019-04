Il tasso di disoccupazione in Svizzera è sceso a marzo al 2,5% dal 2,7% di febbraio: è quanto indica stamane la Segreteria di stato dell'economia (SECO).

Presso gli uffici regionali di collocamento erano iscritti 112'341 disoccupati, 7'132 in meno rispetto al mese precedente. Nella fascia tra i 15 e i 24 anni il numero di senza lavoro è sceso di 1206 unità (-9,4% nel raffronto mensile) mentre tra gli over 50 il calo è stato del 4,5% (-1505). Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate erano 189'467, 7'605 in meno rispetto febbraio e 11'652 (-5,8%) in meno rispetto a marzo 2018.

In Ticino la disoccupazione si è attestata al 3,0% e nei Grigioni all'1,0%: in entrambi i casi la flessione è stata di 0,3 punti rispetto a febbraio. I tassi più alti si sono registrati a Ginevra (4,4%; senza variazioni), Neuchâtel (3,8%; -0,3), Vaud (3,7%; -0,2) e Vallese (3,0%; -0,5). Sotto la soglia dell'1% Obvaldo (0,8%; -0,1) e Nidvaldo (0,9%; invariato).

I posti vacanti erano a marzo 37'409 (+643), di cui 23'245 sottostavano all'obbligo di annuncio introdotto in tutta la Svizzera dallo scorso luglio per le professioni con un tasso di disoccupazione pari almeno all’8%.

