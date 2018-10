Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 ottobre 2018

È rimasto stabile al 2,4% il tasso di disoccupazione in Svizzera nel mese di settembre. In Ticino si è attestato al 2,7% (+0,1 punti percentuali rispetto ad agosto e -0,4 punti rispetto al settembre 2017) e nei Grigioni allo 0,9%.

Rispetto a un anno fa, indica una nota odierna della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il numero di disoccupati è diminuito di 26'583 unità (-20%).

Alla fine del mese scorso, 106'586 disoccupati erano iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 1307 in meno rispetto al mese precedente. In Ticino i disoccupati registrati a fine settembre erano 4527 e nei Grigioni 957.

In settembre, il numero di giovani disoccupati (di età compresa tra 15 e 24 anni) è calato di 774 unità (-5,3%) arrivando al totale di 13'724, ciò che corrisponde a 3985 persone in meno (-22,5%) rispetto al settembre 2017.

Su base mensile, per i disoccupati di oltre 50 anni si è registrata una flessione di 291 persone (-1%) a 29'554 unità. In confronto a settembre 2017 ciò corrisponde a una diminuzione di 5629 persone (-16%).

Complessivamente a fine settembre, le persone in cerca d'impiego registrate erano 178'499, 1476 in meno rispetto ad agosto e 15'125 (-7,8%) in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. In Ticino, le persone in cerca di impiego erano 8384 e nei Grigioni 1906.

Dall'inizio di luglio è stato introdotto l'obbligo di annunciare i posti vacanti per i generi di professioni con un tasso di disoccupazione pari almeno all'8%. Il numero dei posti annunciati agli URC è diminuito in settembre di 122 raggiungendo le 36'288 unità. Di questi, 21'679 sottostavano all'obbligo di annuncio.

