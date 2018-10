Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 9.42 10 ottobre 2018 - 09:42

Taylor Swift è la vincitrice assoluta degli AMA, gli American Music Awards, che sono stati consegnati ieri sera a Los Angeles.

Tre premi sono infatti andati alla cantante pop, compreso il più importante della serata: artista dell'anno, oltre a quelli per il migliore pop/rock album, e il migliore tour.

Con i suoi tre cristalli a piramide la Swift ha dunque rotto un record: nessuno ha mai vinto tanto agli AMA, premi istituiti nel 1973 dal Network ABC e che vedono gli artisti premiati dal pubblico, attraverso il televoto.

In una serata gremita di star, da Jennifer Lopez a Mariah Carey, da Lenny Kravitz a Rita Ora, sono stati distribuiti riconoscimenti agli artisti che meglio di altri hanno saputo conquistare il pubblico giovane dei premi: Camilla Cabello è la nuova artista dell'anno e ha vinto una seconda piramide di cristallo come migliore canzone pop/rock con "Havana", Carrie Underwood ha vinto la statuetta per la migliore artista country, mentre lo stesso premio al maschile è stato vinto da Kane Brown, Post Malone è il migliore artista rock pop mentre la categoria migliore album soul/R&B è stata vinta, postuma, da XXXTentacion, il rapper ventenne ucciso lo scorso luglio in uno scontro a fuoco in Florida. A accettare il premio è stata la madre, con la voce rotta dall'emozione.

Presentati da Tracee Ellis Ross, attrice protagonista della serie tv Blackish e figlia della grande Diana Ross, la serata è stata connotata da numerosi interventi politici. La presentatrice ha indossato una maglietta che esortava il giovane pubblico a votare per le elezioni di mid-term, il prossimo 6 novembre, così come hanno fatto molti degli artisti saliti sul palco. La stessa Taylor Swift, che recentemente, con un post su Instagram, ha annunciato il suo voto per due candidati democratici in Tennessee, ha ricordato che, oltre agli AMA, c'è un altro voto popolare molto importante per gli americani e ha esortato a non disertare le urne il mese prossimo.

Neuer Inhalt Horizontal Line