5 febbraio 2018

Sono in aumento le persone che hanno composto il numero d'urgenza 143, quello del Telefono Amico, per ricevere un primo aiuto relativo alla sfera emotiva (foto d'archivio).

Nel 2017, i 640 volontari delle 12 centrali regionali hanno infatti condotto 160'988 conversazioni (+3,2%), mentre le chiamate totali sono state 222'263 (+1,8%).

La discrepanza fra telefonate e chiacchierate effettive si spiega soprattutto con i momentanei sovraccarichi della linea che costringono gli interessati a richiamare in un secondo momento, precisa l'organizzazione in una nota odierna.

La crescita interessa anche l'aiuto fornito tramite Internet, attestatosi a 6158 contatti (+14,8%). Contrariamente agli anni precedenti, questo incremento non è dovuto alle chat, ma ai messaggi di posta elettronica, che rappresentano i tre quinti del totale dei colloqui sul web. Le giovani generazioni ricorrono maggiormente alle chat, durante le quali sono trattati con più frequenza temi considerati tradizionalmente tabù come il suicidio.

L'anno scorso è salito pure il numero di uomini (53'433) che si sono rivolti al 143 (+10%), portando la proporzione delle persone di sesso maschile sul totale di quelle che hanno fatto ricorso al Telefono Amico dal 30,2% al 33,2%. Immutata invece la ripartizione fra fasce d'età: l'80% aveva oltre 40 anni. La categoria più rappresentata è quella fra i 41 e i 65 anni, si legge nel comunicato.

Poche differenze rispetto al 2016 anche riguardo ai temi delle conversazioni. La metà delle telefonate proviene da persone con problemi psichici o che incontrano difficoltà nel superare le avversità quotidiane. La solitudine è l'argomento principale nel 10% dei casi, mentre in un quinto delle chiamate vengono discusse preoccupazioni di tipo relazionale a livello di coppia o di famiglia. Il suicidio è evocato nell'1,5% delle chiamate.

Per l'anno in corso, il Telefono Amico - che offre i propri servizi gratuitamente 24 ore su 24 ogni giorno - ha deciso di concentrarsi sul tema del pregiudizio. A questo proposito, l'associazione mette in risalto che, contrariamente alla credenza popolare, ad avvalersi del suo numero d'urgenza non è solo chi è disperato e vuole farla finita, ma anche chi ha problemi di entità minore, per esempio sul posto di lavoro.

