Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 18.10 26 novembre 2018 - 18:10

Oltre 10 milioni di americani sono interessati dall'allerta meteo per la tempesta di neve che ha provocato il caos nel ritorno dalle feste del Thanksgiving nel Midwest degli Usa. Tempesta che ora si sta spostando verso nord-est attraverso i Grandi Laghi.

Il governatore del Kansas ha dichiarato lo stato di emergenza e chiuso parti della Interstate 70. Ieri invece sono stati cancellati oltre 1200 voli e altri 5000 hanno subito ritardi.

Gli scali più colpiti sono stati quelli di Chicago, Kansas City e Dallas, ma anche Denver e Boston. La Guardia Costiera ha avvisato le persone di non avvicinarsi al lago Michigan, perché le onde potrebbero raggiungere i cinque metri.

Il National Weather Service ha avvertito poi che a Washington un misto di pioggia gelata e nevischio potrebbe causare condizioni di guida pericolose fino a domani mattina. Ed entro domani sono attese forti nevicate anche in New England, New Hampshire e nel Maine.

