Tempesta invernale "Marielou" spazza Svizzera, arriva inverno

Tempesta Marielou: in arrivo l'inverno (foto d'archivio).

La tempesta invernale Marielou ha spazzato la scorsa notte la Svizzera. Secondo Meteonews le forti raffiche di vento e i violenti rovesci di pioggia si protrarranno anche nella giornata di oggi e il maltempo segnerà l'arrivo definitivo dell'inverno.

In pianura nel corso della notte sono state misurate quasi ovunque raffiche di almeno 80-100 km/h, a Le Bouveret VS sul lago di Ginevra si sono registrati picchi di 111 km orari. In montagna, stando a SRF Meteo, i venti hanno raggiunto i 160 km/h.

Marielou porterà anche intense precipitazioni: lungo il pendio nord alpino fino a martedì mattina cadranno tra i 50 e i 100 centimetri di neve fresca, localmente anche 150 centimetri.

