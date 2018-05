Da allora le richieste di maggiori diritti per le donne e di attenzione ai temi della giustizia sociale non si sono più assopite. Il settimanale evangelico della Radiotelevisione Svizzera Segni dei Tempi ne ha parlato con quattro testimoni: il pastore Patrice De Mestral , dell'accademia evangelica di Boldern; Anne-Marie Holenstein , prima segretaria della Dichiarazione di BernaLink esterno ; il giornalista Enrico Morresi , redattore del bimestrale "Dialoghi"; Toti Bouchard , della comune cristiana sorta nel 1968 a Cinisello Balsamo

Le chiese e il Sessantotto RSI, Segni dei Tempi 06 maggio 2018 - 15:00 Le richieste di cambiamento manifestatesi con forza alla fine degli anni '60 hanno avuto un grande influsso anche sulle chiese. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta le rivendicazioni dei movimenti della base cristiana si sono fatte sentire con forza crescente forza. Da allora le richieste di maggiori diritti per le donne e di attenzione ai temi della giustizia sociale non si sono più assopite. Il settimanale evangelico della Radiotelevisione Svizzera Segni dei Tempi ne ha parlato con quattro testimoni: il pastore Patrice De Mestral, dell'accademia evangelica di Boldern; Anne-Marie Holenstein, prima segretaria della Dichiarazione di Berna; il giornalista Enrico Morresi, redattore del bimestrale "Dialoghi"; Toti Bouchard, della comune cristiana sorta nel 1968 a Cinisello Balsamo