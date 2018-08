Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 12.20 26 agosto 2018 - 12:20

Il tempo di insegnamento nei licei svizzeri, soprattutto in quelli dei cantoni tedescofoni, si è ridotto fortemente negli ultimi 20 anni. È quanto emerge da uno studio della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS) pubblicato oggi.

Stando allo studio realizzato dal vicepresidente della SSISS Lucius Hartmann, il tempo di insegnamento nei licei è diminuito in media fino al 10% in alcuni cantoni dall'introduzione del regolamento federale di riconoscimento degli attestati di maturità liceale alla fine del secolo scorso. Nello stesso lasso di tempo, gli obiettivi d'insegnamento richiesti dalle università non sono cambiati, precisa la SSISS in una nota.

La diminuzione massima del tempo di insegnamento è stata registrata nel canton San Gallo (-10,7%). Seguono la parte tedescofona di Berna (-9,8%), Soletta (-7,8%) e Basilea Città (-7,2%). In Ticino la diminuzione è stata più lieve (-1,4%). Se si guardano però le ore di insegnamento nei quattro anni di liceo, allora si può constatare come a San Gallo esse siano attualmente di 3'600, a Soletta di 3'350, a Basilea di 3'250, a Berna di 3'200 e in Ticino di 3'100. La tendenza è invece nettamente meno percettibile in Romandia.

