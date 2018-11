Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 novembre 2018 - 12:21

Se fosse accolta, la modifica di legge per la sorveglianza degli assicurati permetterebbe di svolgere "osservazioni segrete" mediante detective privati, qualora vi fossero indizi concreti di riscossioni indebite delle assicurazioni sociali.

No alle iniziative popolari sull'autodeterminazione e sulle vacche con le corna, sì alla base legale per sorvegliare gli assicurati: è la tendenza che emerge attualmente nelle votazioni in programma questo fine settimana.

L'analisi è stata condotta dall'istituto demoscopico Gfs.bern per conto dei media SRG SSR. L'istituto parla di un trend se la parte preponderante supera il 55%.

