29 settembre 2018

La cerimonia per l'inaugurazione della nuova moschea di Ditib a Colonia da parte del presidente turco Recep Tayyp Erdogan sarà limitata alla parte interna della moschea.

È stata infatti disdetta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la parte della cerimonia organizzata all'esterno dell'edificio.

Lo hanno comunicato le autorità cittadine. Si attendeva la presenza di circa 25'000 visitatori e non era possibile garantire la sicurezza, ha reso noto la sindaca di Colonia, Henriette Reker.

I sostenitori di Erdogan si sono comunque riuniti stamattina nelle strade adiacenti sventolando bandiere della Turchia in attesa della prevista inaugurazione del presidente turco intorno alle 15. Intanto in migliaia si sono riuniti per manifestare contro la presenza di Erdogan a Colonia. La polizia ha vietato ai manifestanti di riunirsi in corteo e marciare nel centro cittadino.

