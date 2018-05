Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 14.47 05 maggio 2018 - 14:47

Tra le crescenti tensioni con la Russia, la Marina americana ha annunciato il riutilizzo della sua Seconda flotta dopo che era stata smantellata sette anni fa per i costi troppo alti. Lo riferisco i media americani.

L'annuncio è arrivato dall'ammiraglio John Richardson, capo delle operazioni navali, e fa seguito alle preoccupazioni dell'Europa e della Nato sull'aumento della presenza militare e delle pattuglie della Russia nella regione atlantica.

La Seconda flotta, il cui comando avrà la base a Norfolk, in Virginia, avrà il compito di sorveglierà le navi, gli aeromobili e le forze di sbarco sulla costa orientale degli Usa e nell'Oceano Atlantico e sarà responsabile delle forze di addestramento e delle operazioni marittime nella regione. Sarà composto inizialmente da 15 persone che poi aumenteranno fino ad arrivare a 200.

"La nostra strategia nazionale di difesa fa intendere che siamo tornati in un'epoca di grande competizione di potere, dal momento che l'ambiente di sicurezza continua a diventare più complesso e difficile", ha detto l'ammiraglio Richardson a bordo dell'USS George H. W. Bush, a Norfolk. "Ecco perché oggi rimettiamo in piedi la Seconda flotta per affrontare questi cambiamenti, in particolare nel nord dell'Oceano Atlantico", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line