Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 15.12 14 aprile 2018 - 15:12

Parla di epicità, fuori dalle regole, semplicità, ma l'incubo più ricorrente che lo assale quando è sul set "è quello di aver dimenticato il copione, o di aver perso la borsa che lo conteneva". Terence Hill, al secolo Mario Girotti, a 79 anni torna al cinema.

Torna dopo 20 anni con un film - "Il Mio Nome è Thomas" - che lo vede regista e protagonista. Il film ha nel cast anche Veronica Bitto, Guia Jelo e Andy Luotto. È prodotto da Jess Hill (figlio di Terence Hill) per Paloma 4 ed è distribuito da Lux Vide.

Storia on the road fra Italia e Spagna che richiama le atmosfere western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie a titoli come I quattro dell'Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo chiamavano Trinità, uno dei molti film interpretati in coppia con l'amico Bud Spencer. E proprio a lui Terence Hill dedica questo suo nuovo lungometraggio girato in parte nel deserto dell'Almeria.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.